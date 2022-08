Põltsamaa lähistel sai valmis ainulaadne seikluspark

Põltsamaa seikluspark on 12-meetristele taladele kinnitatud postipark, kus on kuus rada ja kokku 90 mängu või takitust, sealhulgas mitu põnevat laskumist, millest pikim on 130 meetrit ja lõpeb vette maandumisega. See on ainuke seikluspark Eestis, kus saab vette maanduda.

Veel teeb Põltsamaa seikluspargi eriliseks see, et ainsana Eestis on siin kasutatud Kongi turvasüsteemi, mida peetakse seiklusparkide maailmas kõrgeima taseme turvalisusega süsteemiks. «Tavaliselt on seiklusparkides kahe karabiiniga süsteem ja ühe takistuse pealt teisele liikudes tuleb ise oma karabiine kordamööda edasi liigutada, nii et üks karabiin on kogu aeg kinni. Kongi süsteemiga seikluspargis ei ole ronijal isegi võimalust turvakarabiini lahti võtta,» selgitas seikluspargi Wakepark OÜ esindaja Taavi Emajõe.