Pildid ⟩ Jõgeva spordihoone ehitus jõudis sarikapeoni

Vallavanem Angela Saksing sõnas, et selle aasta märklause on «Jõgeva ehitab!». «Meie piirkonnas toimub mitmel pool ehitustegevus: paigaldatakse nurgakive ning peetakse sarikapidusid. Spordihoone on Jõgeva valla sajandi ehitis. Siia tulevad ideaalsed sportimistingimused õpilastele, klubidele, sportlastele ja harrastajatele ning suurepärased võimalused võistluste korraldamiseks,» lausus Saksing.

KRC Ehituse esindaja Taavi Sinijärv ütles, et arhitekt on neile esitanud väljakutset pakkuva ülesande. «Spordihoone ehitamisel kasutame nii pikki liimpuittalasid, milliseid ei ole Eestis seni kuhugi paigaldatud. Meie tublid insenerid on selle ülesande oskuslikult lahendanud,» märkis Sinijärv. Ta lisas, et Jõgeva saab endale väärika, nüüdisaegse ning mugava spordihoone.