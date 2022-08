Olgu mainitud, et seda arvamuslugu hakkasin kirjutama veidi teistsuguse emotsiooniga, ent enne selle avaldamist sain teha kaasa ühe vahetuse tõuksipatrulliks ristitud politseinikega. See muutis mõneti mu mõtteid. Õigupoolest on minu suhtumist (tõuke)ratturitesse kujundanud hiljuti veel mitu muud tegurit.