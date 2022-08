Ülekäiguraja markeering tehti eesmärgiga rajada ristmikuharule jalakäijate reguleerimata ülekäigurada, aga juhtus nii, et teekatte markeerijad jõudsid tee-ehitustöödest ette ja märgistasid tee ehitusest varem. Sõiduteele tehti markeering paar nädalat tagasi.

Seal kandis on teeületust ja käimist päris palju, sest kõrvale on ehitatud uus elamurajoon. Kuigi kõnnitee on veel remontimata, kasutavad inimesed juba rõõmsalt sebrat ja autojuhid annavad teed. Konflikti ei tundu olevat.