Pikalt vindunud ja tänavu augustis algama pidanud Elva gümnaasiumi Puiestee tänava õppehoone remont lükkub edasi. Põhjus: kõrged ehitushinnad. «Eks me kartsime ka, et ehitus läheb väga kalliks, kuigi lootsime, et sellest hoolimata remont ikkagi tuleb,» lausus gümnaasiumi direktor Tarmo Post.