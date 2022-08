Mees leidis Tartu ülikooli spordihoone kõrvalt jõest neli mürsku

Lõuna-Eesti pommigrupi juhataja Indrek Tõnson ütles, et kuigi mürsud on tõenäoliselt sõjaaegsed, on võimatu öelda, kui kaua need Emajões vedelenud olid. «Kilekott, milles lõhkekehad olid, võis jões olla viis või 25 aastat. Kile laguneb väga kaua,» tõdes ta. Leitud mürsud olid küll veel välja laskmata, aga nagu lõhkekehad ikka, olid need ohtlikud.