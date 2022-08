A. Le Coqi uueks juhiks saab Jaanus Vihand

Tarmo Noobi sõnul on Vihandi näol tegemist A. Le Coqile parima võimaliku uue juhiga, kelle kätte usaldada Eesti suurim ja edukaim joogitööstus. Lisaks väga suurele tippjuhtimiskogemusele on tal ka laiapõhjalised teadmised nii toiduainetööstussektorist kui ka jaekaubandusest.

«Ta on üles ehitanud tunnustatud kaubamärgi Farmi ja vedanud eest peaaegu terve kümnendi Eesti suurimat jaekaubanduskontserni Coop, muutes selle maine-, innovatsiooni- ja turuliidriks ning laiendades ettevõtte tegevust ka pangandussektorisse. Viimastel aastatel on ta juhtinud ülemaailmselt tegutseva tehnoloogiaettevõtte Eurora kasvu, viies selle läbi aegade üheks edukamaks Eesti iduettevõtteks,» kirjeldas Noop.

A. Le Coqi nõukogu esimehe Lasse Aho sõnul kestsid juhiotsingud väga kaua ja olid põhjalikud. «Kahtlemata on Vihandi CV sellisele vastutusrikkale positsioonile astumiseks laitmatu, kuid otsisime eelkõige inimest, kes oleks sõna otseses mõttes hea juht – viiks edasi ettevõtet, aga ka arendaks ja hoiaks inimesi. Jaanuses on kõik need omadused olemas, mida kinnitab ka 2019. aastal pälvitud Eesti parima juhi tiitel,» ütles Aho.