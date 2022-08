Uue lasteaiaga paranevad mudilaste võimalused

Praegu askeldavad Midrimaa väikesed põnnid asenduspinnal ning vana maja on tühi. Midrimaa direktor Uuve Jakimainen rääkis, et remont on kauaoodatud ning uue majaga seotud unistusi palju. «Kuna lapsed on nii pisikesed ja aknad niivõrd kõrgel, ei näegi nad midagi muud peale seina. Aknast välja vaatama lapsed ei ulatu,» tõi ta näite.