Oktoobris tõuseb Tartus vee hind

AS Tartu Veevärk juhataja Toomas Kapp selgitas, et hinnatõusu on seni suudetud edasi lükata, kuid viimase aasta hinnasurve ei võimalda sama hinnaga enam edasi tegutseda. «Kahjuks kiire hinnatõus eriti just viimase aasta jooksul, kus aasta inflatsioon on ligi 23 protsenti, sunnib ka meid oma teenuste hindu kasvavate kuludega vastavusse viima, et tagada teenuste kvaliteet, toimepidavus ja vajalikud arendustegevused,» selgitas Kapp. Suurimaks mõjutajaks sel puhul on elektrihinna tõus. «Üle-eelmise aasta, ehk 2020. aasta juuliga võrreldes on sisseostetava elektri hind kasvanud tõusnud 7,8 korda. Ka kõikide muude kulude tõus on märkimisväärne,» põhjendas Kapp.