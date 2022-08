Corelli Music paneb Tähtvere mõisa häärberis kõlama baroki

Esimene kontsert on 12. augustil kell 18 Tähtvere mõisas (Kreutzwaldi 1a). Kavas on Antonio Vivaldi «Neli aastaaega», milles kõlavad ka autori vahetekstid.

Kuulajate ees on Corelli Consort koos Anthony Mariniga (USA/Itaalia barokkviiuldaja). Kunstiajaloolane Jüri Kuuskemaa loob ajaloolise tausta.

Sajandaks mõisaks kontserdisarjas on Peningi sattunud Mail Sildose sõnul juhuse tahtel. Sealse mõisa hoonestus teeb läbi suurt taassündi.

«Esimese objektina sai elamiskõlbulikuks teenijate maja, ent ka peahoone taastamine on jõudsalt edenenud,» lisas Corelli Musicu kunstiline juht. «Mõisasüdame ostnud tallinlane doktor Arvo Haug, Eesti tuntud psühhiaater, tervishoiujuht, esimene seksuoloog ja poliitik, on siin koos abikaasaga kõvasti vaeva näinud ja raha kulutanud. Kõik pole veel kaugeltki valmis, aga esimese korruse ruumid on juba vägagi esinduslikud ning sisustatud ka ehtsa ajaloolise mööbliga.»