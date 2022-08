GALERII ⟩ Täna avatud Nõlvaku hooldekodus saab leili visata ka käimisvõimeta elanik

Täna lõunal lõigati avamislint läbi majal, mis abilinnapea Mihkel Leesi sõnul on sotsiaalvaldkonna jaoks suisa märgilise tähtsusega, sest inimeste väärika vananemise toetamises ja pikaajalises hoolduses on olnud väljakutseid nii Tartus kui ka kogu Eestis. «Üks suuremaid on kahtlemata kohtade puudus hooldekodudes. Selles majas leiab kodu kakskümmend kõige suurema hooldusvajadusega inimest ning sügisel avatakse Tartus suurem eluringikeskus, kus on üle 130 koha, mistõttu on mul väga hea meel selle üle, et oleme astunud päris jõulisi samme selleks, et tartlastel oleks võimalik leida väärikas hooldekodukoht võimalikult enda kodu lähedal,» rõõmustas Lees.