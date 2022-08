Eraisikud tundsid valupunkti ja kütusemüük läks langusse

See on ebatavaline, et bensiini müük langeb juunis, kui inimestel hakkavad puhkused ning sõidetakse palju ringi, ütles Terminal Oili müügidirektor Urmas Kuuse. «Selle aasta hinnatõus on selgelt inimesi oma tarbimisharjumusi muutma pannud,» lisas ta.