Nuki-mängu filmihetked ja lutsulik tasakaal

Selle kultuuri elujõulisus on iga päevaga järjest küsitavam, ent mõned asjad on lõpuaegadel siiski ka hääd. «Nukitsamehe» film on vast kõigil pealuu sisse kulunud, Lutsu teost on lugenud vähesed. Nõnda on isegi lastel, kellel pole veel filmikogemust, etendusele minnes ootused, et ees ootab kuri maagilis-müstiline nõid ja kusagil kuklas vasardab «head lapsed, need kasvavad vitsata».