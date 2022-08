Kooliaasta hakul on puudu rohkem kui poolsada õpetajat

Laeva põhikooli direktor Tiina Luige on eesootava kooliaasta suhtes optimistlik ja lootusrikas. Praegu käib konkurss, et leida nende kooli veel mõni õpetaja, kuid tema sõnul pädevaid kandidaate on ning muretsemiseks põhjust pole. «Mina tunnen ennast üsna julgena – on kandidaate, kelle seast valida,» sõnas Luige.