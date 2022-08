Maaülikool kutsub üles teavitama vähi võõrliikidest

Et vältida ka jõevähile ohtlike haiguste levitamist, tuleb vähipüügiks kasutatavad natad või mõrrad desinfitseerida, milleks kõige lihtsam viis on need päevaks päikese kätte jätta. UV-kiirgus hävitab haigustekitajad. Lisainfo võõrliikide ja vähihaiguste leviku takistamiseks on leitav keskkonnaameti kodulehel.