Päästjad võtavad napsised suplejad pihtide vahele

Kurb statistika näitab, et viimastel aastatel enam kui poolte uppumissurmade üheks teguriks on olnud alkohol. Juba mitmendat hooaega käivad päästjad palavate ilmadega avalikes supelrandades suvitajatele sõbralikult märku andmas, et vägijook ja ujumine kokku ei käi.