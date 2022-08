Absurdifestivali jätkuks näevad kodanikud ka Peeter Alliku pilte

Varalahkunud kunstiklassiku väiksemat sorti linoollõigete näitus «Kodanikud, ärge muretsege. Absurdifestival jätkub» on nime saanud tema teosest, millel on seesama tekst. Linoollõige on valminud aastal 2009. Vanimad on tehtud perestroika-aastail, üks neist on ühiskondlikult ja absurdlikult eriti lõikav just praegu: sellel mängib väike poiss tankiga, mille küljel on viisnurk, kusjuures pildil on tekst «Esimene juuni on rahvusvaheline lastekaitsepäev».