Puiestee tänava lõik jääb suletuks kuni novembrini

Tartu linn jätkab Puiestee tänava rekonstrueerimist. Narva maantee ja Roosi tänava vahelisele lõigule ehitatakse mõlemasse sõidusuunda jalgrattarajad, korrastatakse jalgteede katted, rekonstrueeritakse bussiootealad ning peatustesse paigaldatakse pingid ja prügikastid.

Uuenduskuuri saavad ka ülekäigurajad ja tänavavalgustus. Kergliiklejatele paremate tingimuste loomiseks muutub sõidutee senisest kitsamaks (6,5 meetrit) ja tänaval parkimise võimalus kaob.

Ehitustööd toimuvad mitmes etapis. 9. augustil suletakse liikluseks lõik Narva mnt – Roosi tn. Umbes septembri keskpaigas suletakse lisaks ka Puiestee–Roosi tn ristmik. Asfalteerimise ajaks suletakse lühiajaliselt ka Narva mnt – Puiestee tänava ristmik. Tööd kestavad eeldatavasti selle aasta detsembrini, uue asfaltkatte peaks tänav saama novembri keskpaigaks, mil taastub ka liiklus. Kõikide kohalikega kooskõlastatakse juurde- ja väljapääsud.

Kogu läbiv liiklus (ka bussiliinid) suunatakse ümbersõitudele mööda Raatuse, Jaama ja Roosi tänavat.

Raskeveokitel on soovitatav kasutada ümbersõiduks Rõõmu–Viira teed, Aovere–Luunja teed, Jõhvi–Tartu maanteed ja vastupidi.

Tee-ehitus toob kaasa ka muutused bussiliikluses.

Bussiliin nr 7 ümbersõidutee on Narva mnt – Muuseumi tee – Raadiraja ja vastupidi. Läbimata peatused on Narvamäe ja Roosi. Väljuval suunal on Narvamäe peatuse asenduspeatus Peetri peatus, Roosi peatuse asenduspeatus on Jänese. Siseneval suunal asendab peatused Roosi peatus ja Orava peatus.

Bussiliin nr 9 ümbersõidutee on Puiestee – Kasarmu – Peetri – Narva mnt ja vastupidi. Läbimata peatused on Kasarmu, Narvamäe, Peetri. Kasarmu peatuse ajutised peatused paigaldatakse Puiestee tänavale (Kasarmu tänavast natuke Annelinna suunas), Narvamäe ja Peetri peatuse asenduspeatus on Jänese.