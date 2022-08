Jõest surnud kalu korjavad vabatahtlikud keskkonnaametile: lõpetage valetamine!

Neljapäeva õhtupoolikul käis hulk vabatahtlikke taas Umbusi jõge seiramas ja seda reostuse tagajärjel surnud kaladest puhastamas. Ahastusega lugesid nad koristustalgutelt tulles keskkonnaameti teadet, et reostus on taandumas ning hukkunud on ligi 4000 kala, nende seas ligi 1300 jõeforelli. Vabatahtlikud teadsid, et ainuüksi hukkunud forelle on kordades rohkem.