Kalateadlane reostunud jõest: kui juba linaskid surevad, on olukord väga halb

Eesti maaülikooli kalateadlane Arvo Tuvikene selgitas, et jõeforell on väga tundlik vee hapnikusisalduse kõikumise suhtes. Kuuldes, et hukkunud kalade seas on ka angerjaid ja linaskeid, tõdes kalateadlane, et olukord peab Umbusi jões olema üsna halb.