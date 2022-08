Elu ja armastus metsas kasvas romaanist filmiks ja nüüd elusaks lavastuseks metsas

Emajõe suveteatri «Ukuarus» elavad, armastavad ja töötavad peategelased Minna (Ursula Ratasepp) ja Aksel (Pääru Oja), aga samuti teised tegelased metsakülas, nii nagu ka filmis ja romaanis. Aga vabaõhuetenduse vaatamise elamus on elusam.

Mets on iseenesest elus dekoratsioon ja loomulik helikujunduse tekitaja. Tegelased on mõistagi siin ja praegu, hobune Pähkel veab vankrit, millel Keldriaugu peremees (Margus Prangel) ja mis möödub esireas istujatest käeulatuse lähedalt, päike võib heita mänguplatsile säravaid laike, võib aga juhtuda, et näitetrupile ja publikule sajab selga vihm. Romaani lugeja ja filmi vaataja jääb kõigest sellest lõbust ilma.