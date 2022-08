Tõuksipatrull ohjeldab anarhiat kergliikluses

Teisipäeval lubasid piirkonnapolitseinik Gabriel Kisar ja abipolitseinik Siim Mühlberg Tartu Postimehe ajakirjanikul endaga ühe vahetuse kaasa teha, et näidata olukorda kergliikluses. Raskeim õnnetus juhtus tänavu 13-aastase noormehega, kes elektritõuksilt kiivrita kukkudes sedavõrd raske peapõrutuse sai, et leiti hiljem oma voodist surnuna. Ehkki kohustus kiivrit kanda on vaid kuni 16-aastastel, soovivad politseinikud peakaitset kandes olla eeskujuks, samuti võtsid nad teeületusel ratta käevangu ning ületasid vöötradu jalgsi.