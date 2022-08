Eric Roldan Roa on pärit Mehhiko suuruselt kolmandast linnast Guadalajarast. See on metropol üle viie miljoni elanikuga, kellest 150 000 on gümnaasiumiõpilased. Need, kes peavad kohe-kohe ära otsustama, kuidas nad saavad maailmale kasulikud olla. Iseasi, kas need varased valikud ka hiljem vett peavad.