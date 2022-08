FILMISOOVITUS ⟩ Pidu käib, aga midagi on valesti, reaalsus väändub ja mõistus hägustub

No nii ju ei tehta filmi! Filmi tegemisel on ikkagi reeglid, mida täita, ja sammud, mida astuda, ja ... ja ... Ma arvan, et see ongi võti, millega «Ekstaasi» vaatamisele läheneda. See ei ole klassikaline film, millel on algus, keskpaik ja lõpp. «Ekstaas» ju algab iseenda lõpuga.