GALERII ⟩ Vooremäel mängib Aksel lõõtsalugusid ja mets mängib iseennast

Pääru Oja on Aksel ja tõmbab Vooremäel lõõtsa.

Veera Saare romaanis «Ukuaru» ja samanimelises filmis on peategelased Minna ja Aksel. Väga tähtsat osa etendavad ka lõõtspill ja mets. Tartust vähem kui pooletunnise autosõidu kaugusel Vooremäel on need neli Emajõe suveteatri lavastuses kenasti kokku laulatatud.