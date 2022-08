Supilinna tiigile tehti kallis projekt, kuid tööd veel niipea ei alga

Supilinna seltsi värske juhi Helen Hiiemaa sõnul on kohalikele tiik ning seal pesitsevad linnud ja loomad tähtsaks saanud. «Meil oli siin oma luigepaar, keda sel aastal ei märgatud ja kellest väga puudust tunti,» sõnas ta. Hiiemaa lisas, et ka talvist uisurada on iga aastaga üha keerulisem teha, sest tiik kasvab järjest enam kinni.