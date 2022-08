Kohalikud vinnasid reostunud jõest välja tuhandeid surnud kalu

Põltsamaal elav Tarvo Vilms märkas pühapäeval, et Umbusi jõe vesi on sogane ning seal hulbivad surnud kalad. Esmaspäeval kogunes juba pea poolsada vabatahtlikku Lustiverre, et sealt surnud kalu veest kahvadega välja tõsta. «Surnud kalu sai kokku korjatud tuhandeid ja neid tuleb pidevalt juurde,» sõnas Vilms teisipäeva lõuna paiku. Ta lisas, et vabatahtlikud said päästeoperatsiooni käigus kätte ka elusaid kalu, mis transporditi Umbusi jõkke suubuvasse Sulustvere ojja, kust nad saavad olukorra paranedes tagasi rännata.