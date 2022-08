Jõgevamaale rajatav Eesti taimekasvatuse instituudi universaalhall sai nurgakivi

Funktsionaalse ja moodsa universaalhalli välisilme on suuresti saanud inspiratsiooni 2019. aastal valminud ETKI aretuskeskuse hoonest ning seda ümbritsevast agraarsest keskkonnast ja tootmismaadest. Hoone ette, põhjaküljele, on planeeritud vajalikud teeninduspääsud ning kõrvale, idaküljele, varikatus ja tehnoloogilised seadmed. Idaküljele on planeeritud ka parkimine ning ligipääs hoonele.

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul on uut hoonekompleksi kaua oodatud ning selle valmimine on kindlasti suur samm edasi. «ETKI-s tegeletakse tippteadusega ning valmiv hoone annab selle arenguks paremad võimalused ja loob tänapäevase töökeskkonna,» lisas ta.

Riigi Kinnisvara ja ETKI on teinud viimastel aastatel tihedalt koostööd. Ühiselt rajati Jõgevale ETKI aretuskeskus ning värskelt renoveeritud ja sisustatud laborihoone. Riigi Kinnisvara kinnisvaraarenduse direktor Mihkel Mäger rääkis, et järgmisena on plaanis ehitada kolm uut hoonet teadustöö tingimuste parandamiseks ja instituudi tegevuse arendamiseks. «Meie jaoks on oluline hea koostöö ja olemine osa meeskonnast, kes edendab Eesti taimekasvatuse arengut ja toidutootmist, ning selle käigus aidata kaasa elu elavdamisele maakonnas,» ütles Mäger.

Eesti taimekasvatuse instituut on Jõgeva vallas tähtis teadusasutus ja samas ka oluline tööandja, kes oma igapäevatööga aitab kaasa põllumajanduse efektiivsuse suurendamisele ja keskkonnahoidlikkusele. «Aidaku valmiv hoone instituudil ellu viia nende tulevikuvisiooni saada rahvusvaheliselt tunnustatud taimekasvatusteaduste ja põllumajanduskatsete keskuseks,» sõnas Jõgeva vallavanem Angela Saksing.

«Meil on rõõm tõdeda, et RKAS-i, MeM-i ja ETKI eduka koostöö tõestuseks on järgmine Jõgeva alevikku kerkiv hoone. Rajatav viilhall koos moodsa katsetehnikaga kiirendab märkimisväärselt ETKI sordiaretuse teadustööd. Tänu parematele kuivatus- ja sorteerimisvõimalustele kiireneb koristus ning võimekus käidelda suurema sortimendi seemneid. See kõik kiirendab omakorda tootjate soovidele vastavate uute sortide turule tulekut,» rääkis Eesti taimekasvatuse instituudi direktor Andre Veskioja.

Universaalhall on 2498 ruutmeetrit suur ning ehituse üldmaksumus on ligikaudu 2,4 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.