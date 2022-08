Tanel Kiik: tervisevaldkonna viis olulist väljakutset uuele valitsusele

Koroonapandeemia on kogu maailmale õpetanud, et meil tuleb olla valmis ebameeldivateks üllatusteks ja vajadusel kiiresti reageerida. Juba eelmiste valitsuste püstitatud eesmärk hoida ühiskond võimalikult avatud on õige, kuid selle eeldus on tervisesüsteemi, inimeste ja ettevõtete igakülgne toetamine ning eeskätt riskirühmade vaktsineerimine.

Raviteenuste kättesaadavuse tagamiseks mistahes tervisemuredega patsientidele tuleb pakkuda motiveerivat töötasu meie pühendunud tervishoiutöötajatele nii haiglates kui esmatasandil ning jätkata juba alustatud investeeringutega tervishoiuasutuste nakkusohutumaks muutmiseks.

Avalikkusele soovituste andmisel või riiklike meetmete kehtestamisel tuleb arvesse võtta eelmise ja praeguse teadusnõukoja liikmete, terviseameti ning rahvusvaheliste terviseorganisatsioonide ekspertiisi. Ainult teadus- ja tõenduspõhiste otsuste najal on võimalik Eesti riik ja rahvas pandeemia viiendast lainest võimalikult väikeste kahjudega läbi juhtida. Seejuures peame me kõik tervisekriisi ületamisse panustama ning terviseteadlikke valikuid langetama. Jah, see tähendab ka õigeaegset vaktsineerimist.