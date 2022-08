FILMISOOVITUS ⟩ Poisid magavad raha teenimiseks meestega

Täna Tartuffi vabaõhukinos linastuvas filmis «Moneyboys» ehk «Poisid raha eest» on seni kõik korras, kuni Fei kenasti suurest linnast raha koju saadab ja pole teada, kuidas ta seda teenib. Pahandus tuleb sellest, kui selgub, et poeg magab rahateenimiseks meestega. See toob perekonnale häbi, see on alus talle luuavarrega üle küüru äsamiseks.

Mõneti jätab selline kokkuvõte filmist eksliku mulje. Jah, osalt tegeleb film ka prostitutsiooniteemaga, illusiooniga, et raha eest on võimalik lähedust osta. No ei ole. Jah, intriigi loob ka see, et nii teenusepakkujad kui ka kliendid on mehed, kuid seegi ei ole filmis peamine.