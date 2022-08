Naistekliinikus toimuvad imetamisele pühendatud loengud ja vestlusringid kogu nädala jooksul

Tartu ülikooli kliinikumi naistekliiniku ämmaemanda Marge Mahla sõnul ei ole rinnaga toitmine kasulik ainuüksi imikutele, vaid ka emade tervisele ja selle kaudu rahvatervisele üldisemalt. «Tänapäevased soovitused, mis põhinevad aastakümneid kestnud teaduspõhistel uurimistööde tulemustel, kinnitavad, et kõige ideaalsem imiku toit esimesel elupoolaastal on rinnapiim. Samas on Covid-19 nii nagu teisigi valdkondi mõjutanud ka rinnaga toitmist. Seega on pandeemia ajal ja selle järel oluline imetamisega seotud informatsioon ja selle kättesaadavus, naiste ja perede toetamine, sealjuures ebavõrdsete võimaluste vähendamine,» tutvustas ämmaemand.

Tartu ülikooli kliinikumi naistekliiniku imetamisnõustaja Anne Ilves tõstis esile, et ülemaailmne imetamise nädal seab lisaks imikutele ja emadele fookusesse ka nende inimeste rolli, kelle igapäevase töö eesmärk on imetamise toetamine, tugevdamine ning edendamine üksikisiku, perekonna, kogukonna, tervishoiusüsteemi ja ühiskonna tasandil. Kliinikumis on selleks ämmaemandad ja imetamisnõustajad, kelle nõustamiskogemus on kõikidele soovijatele kättesaadav.

«Meie eesmärk on julgustada ja toetada emasid väärtustama rinnaga toitmist. See on normaalne ja loomuomane vastsündinud toitmise viis. Niisamuti julgustame emasid alustama imetamist võimalikult varakult peale sünnitust ning jätkama rinnaga toitmist vähemalt lapse kuue kuu vanuseks saamiseni ja muutma see endale positiivseks kogemuseks,» selgitas imetamisnõustaja.

Ülemaailmse imetamise nädala ajal toimuvad kliinikumi naistekliinikus tasuta eesti-, vene- ja ingliskeelsed imetamisteemalised loengud ja vestlusringid, kuhu on oodatud nii praegused kui ka tulevased emad. Soovituslik on eelregistreerimine SIIN. Loengud ja vestlusringid toimuvad L. Puusepa 8 majas, naistekliiniku 3. korruse auditooriumis.

2. augustil kell 14–15 «Müüdid ja rinnaga toitmine» (loeng), lektor Marge Mahla 3. augustil kell 14–15.30 «Rinnaga toitmise põhialused» (loeng+vestlusring), lektor Anne Ilves 4. augustil kell 13–14.30 «Imetamine» (loeng ja vestlusring inglise keeles), lektor Marrit Kanna 4. augustil kell 15–16 «Imetamine» (vestlusring vene keeles), lektor Irina Daveynis 5. augustil kell 14–15.30 «Rinnaga toitmise abivahendid» (loeng + vestlusring), lektor Anne Ilves Allikas: kliinikum.ee