Sinika tänaval on tänavavalgustuspostid kõnnitee keskel, see muudab inimestel liikumise aga ebamugavaks.

Sinika tänaval asuvad tänavavalgustuspostid täpselt keset kitsast kõnniteed, nii et jalakäijal on neist raske mööda pääseda. Miks need seal on ja kas tõesti on see ainus mõeldav lahendus?