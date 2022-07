Põllumees läheb äärmuslikule aastale vastu sirge seljaga

Nagu paljud muud tootmissektori harud, on põllumajandus hindade tõusuga rängalt pihta saanud. Märgatavalt on kallinenud kütus, masinate varuosad on defitsiidis, varasuvine põud praadis saaki, asjalikke töökäsi pole kuskilt võtta ning väetiste hinnad on kolmekordistunud. Kõigest hoolimata on taliviljade lõikus alanud ning põllumeestel probleeme trotsides kätte jõudnud aasta kõige kiirem aeg.