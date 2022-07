Vanemuise orkester pakub kirest ja karnevalist inspireeritud kontserti

Kontserdi kava on inspireeritud tuubavirtuoos Toomas Oskar Kahuri mängitavast teosest «Veneetsia karneval». «Toomas Oskar Kahur on meile tuttav saatest «Klassikatähed», kus ta jäi silma kui virtuoosne ja pühendunud muusik, kellele Vanemuise sümfooniaorkester andis ka eripreemia. Tema esitatav «Veneetsia karneval» on vaskpillide repertuaari üks meisterlikumaid show-numbreid, mille võtsime aluseks kogu kontserdikava loomisel,» rääkis Risto Joost.