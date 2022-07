Elva õppejõudude kogu preemia võitis Krister Toom

Uurimistöö «Eesti koolide raadioruumide funktsionaalsus ja võrdlus Elva gümnaasiumi raadioruumiga» uuris nii raadioruumide varustatust, kooliraadiote tegutsemise eesmärke ja põhimõtteid, raadiotegevuse juhtimist ja sisu. «Konkurents oli tänavu teravam kui varasematel aastatel ja valik raskem kui varem,» sõnas õpilastöid iseloomustades üks Elva õppejõudude kogu liikmeid, Tartu Ülikooli matemaatikaõppejõud Sirje Pihlap. «Küll aga oli selge, et meieni jõudnud tööde paremikus oli igaüks pannud töösse oma hinge. Valik langes Krister Toomi tööle seetõttu, et siin oli kõige rohkem seda, mida me eeldame bakalaureusetaseme töödest.»