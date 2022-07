Tallinlased tuletavad tartlastele meelde oma kunstisuunda

Näituse «7 kunstnikku. Keha» üks kuraatoreid on Mall Nukke, kelle vasakul küljel on tema enda maal «Silmapiir III» ja selja taga Mauri Grossi «Metsik».

Tartu kunstimajas valmib täna õhtuks kolm uut näitust. Kõige rohkem vaatamist on Eesti maalikunstnike liidu seitsme liikme piltide väljapanekus, kus on esindatud ka kuraatorite Mall Nukke ja Tiiu Rebase teosed. «Vaatajad näevad palju kunsti Tallinnast. Kunstnikud on kunstiakadeemia juurtega, mis tähendab teist tausta kui Tartu kunstnikel. Tallinlastel on natuke teine suund,» ütles Nukke.