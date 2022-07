Linn laseb remontida Laialt tänavalt Toomele viiva tee

«Kõnniteele tuleb korralik astmestik ning värskem väljanägemine,» selgitas linnavalitsuse haljastus- ja puhastusteenistuse haljastuse spetsialist Tiina Ilves. Tema sõnul on kõnnitee renoveerimise peamine eesmärk see, et koht peaks edaspidi senisest paremini vastu erosioonile. «Selleks paigaldame ka veejuhtimissüsteemid ja mudapüüdurid,» täpsustas ta.