Galerii ⟩ Autovabaduse puiesteel tutvustatakse päiksejõul liikuvat mobiilset kodu

Kiirelt arenev päikeseenergia jõuab igal aastal sadade eestlaste koju ning fossiilsete kütuste kriis võib hinnangute põhjal taastuvenergia kasutamise kasvu tohutult kiirendada. Kuigi päikeseauto tehnoloogia on veel lapsekingades ja tänavatele lähima paari aasta jooksul veel kindlasti ei jõua, käivad katsetused siiski. «Meie eesmärk on noori insenere ja turundusinimesi koondada, et neid arendada. Et taastuvenergia valdkonda tutvustada ja arendada,» kirjeldas Solaride inseneriteaduse populariseerija Marten Vainult.