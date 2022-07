Galerii ⟩ Jõgevatreff toob taas kokku tuhanded motohuvilised

Kuigi motokokkutulekul osalejate arvu ei ole võimlik ürituse esimesel päeval ennustada, on viimastel aastatel tavaks olnud, et osalejaid tuleb Kuremaale paarituhande ringis. Tulijaid on Eestist ja kaugemaltki. Juba neljapäeva keskpäevaks olid lisas Eesti motohuvilistele kohal ka osalejad Lätist, Soomest ning Hollandist.