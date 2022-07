MIKS? ⟩ Miks on Tartu maakonnaliinide bussid pidevalt korrast ära?

Mõni aeg tagasi juhtus Tartu maakonnaliine teenindava Go Busi bussiga südalinnas õnnetus, sõiduk polnud järsku enam juhitav. Lisaks on väiksemaid probleeme näiteks on istmed tilkuvast konditsioneerist märjad ja buss piiksub, sest uks ei sulgu. Miks on Go Busi bussid pidevalt kehvas tehnilises seisukorras?