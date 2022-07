Ühishaud kadus Nõo aleviku keskelt vaikselt ja diskreetselt

Nõo valla ehitus- ja majandusosakonna juhataja Sven Tarto (paremal) sõnul tehakse äsja ühishauast vabanenud ala korda, et see sulanduks pargiga. Pildil on näha veel vallavanem Maano Koemets (keskel) ja vallavolikogu esimees Jaanus Järveoja (paremal).

Foto: Kristjan Teedema