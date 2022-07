Tartu Maarja kiriku kellad pühitsetakse pühapäeval

Tartu Maarja Kiriku sihtasutuse juhataja Silvia Leiaru selgitas, et Tartu Maarja kiriku kellade häält on paari nädala vältel juba kuulda saanud. Siiski on pühitsemata kellad löönud vähendatud sagedusega. Tulevikus lähtutakse Tartu Maarja kirikus kellade löömisel EELK Konsistooriumi kirikukellade helistamise juhistest.