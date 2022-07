Koroonaviiruse leviku kasv paneb taas haiglad surve alla

Ta toonitas, et endiselt on oluline mõista ka kogukondlikku vastutust: «Peame kaitsema esmalt oma vanavanemaid ja teisi eakaid, sealjuures erilise tähelepanu all peavad olema hooldekodude elanikud, ning ka iseend ja teisi lähedasi. Vaktsineerimine on jätkuvalt parim ja lihtsaim viis minna sügisele vastu ning anda oma panus, et tagada piisav immuunsus koroonaviriuse vastu ja hoida ühiskond avatuna,» sõnas dr Maimets.