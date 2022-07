Argo Annuk: Tartumaa vallad tegutsevad haldusreformi tuules

Haldusreformist on möödas mitu head aastat. Toimunu on andnud aega sisekaemuseks, aidanud sõnastada tulevikuvisioone ja toonud nii mitmedki omavalitsused välja mugavusalast. Näitasid ka viimased kohaliku omavalitsuse valimised, et rohelised niidud ja sinine taevas ei ole jäänud minevikku, kuid selle hoidmiseks tuleb näha senisest enam vaeva.