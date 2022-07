Punamonumente võib leida nii võpsikust kui ka koolimaja tagant

Põltsamaa vallas asuvad punamonumendid asuvad valla eri nurkades ning on väga eriilmelised. Mõni on tagasihoidlik ning pakub kunstilises mõttes ehk isegi teatavat silmailu, kuid punaarmeega seotud sümbolid kriibivad kohalike hinge.

Ilmselt kõige kummalisem ja kohalike arvates ka kõige vastuolulisem taies asub Põltsamaa vallas Esku külas ühes pealtnäha suvalises võpsikus. Sinna viib väike rada ning mõnikümmend meetrit maanteest eemal avaneb kummaline vaatepilt: võsa vahel on punasest graniidist monument ja selle ümber maapinnal hulk hauaplaate. Need asuvad nii monumendi ees, sellest veidi paremal kui ka vasakul. Tegu on Riivli matmispaigaga, kuhu eri andmetel on maetud 50–200 inimest.