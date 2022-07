Politsei tabas läinud nädalal kolm rattavarast

Kahtlusaluste näol on tegu meestega, kes on politseile ka varasemast varguste tõttu tuttavad. Rattaid läksid kahtlustatavad varastama Tartu linna avalikult kasutatavate ratastega.

Tartu politseijaoskonna uurija Anu Nigol sõnas, et rattavarguste vastu võitlemine on kui aiamaa umbrohust puhastamine. «Teed ühel päeval peenra puhtaks, kuid pärast mõnda aega tuleb umbrohi ikka tagasi,» ütles ta. Nigol selgitas, et ka rattavarguste puhul on olukord sarnane, kus ühtede varaste tabamisel astuvad peagi nende asemele järgmised. «Ainuke viis vargusi ennetada on varaste elu tülikamaks tegemine ning jalgrataste edasimüümine üksnes koos rattadokumentidega. Nii saab vähemasti garantii, et te ei osta endale kelleltki varastatud jalgratast,» märkis uurija.