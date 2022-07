Jõgeva uue keskväljaku rajamine lükkus tulevikku, riigile tuleb tagastada miljon eurot

Käesoleval aastal on lisaks ehitusmaterjalidele tõusnud hüppeliselt ka energiakandjate hinnad. Seetõttu tuleb abivallavanema sõnul eelarvet vastutustundlikult kasutada, et vald suudaks maksta haridus-, kultuuri- ja spordihoonete kütte eest ja tagada valla allasutuste tavapärane toimimine. «Samuti ei tohi me investeeringuta jätta valla teisi piirkondi,» lisas ta.

Nüüseks on vallavalitsus loobunud keskväljaku jupi kaupa ehitamisest. Abivallavanema sõnul on mõistlikum kogu keskväljak terviklahendusena välja ehitada. Praegustes hindades läheks see maksma ligi 5,5 miljonit eurot ja see pole vallale jõukohane.