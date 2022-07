Kunstnik maalib kuuriseinale pilti, millel ta värvib sedasama seina

Pildil on redelil pintsliga mees, kellel on samasugused tunked, nagu on kunstnikul maalimise ajal. On ka üks tomsawyerlik poiss, kes on loovutanud seinavärvimise kohustuse õuna eest sõbrale. Viimati nimetatud tegelane on praegu vaid visandlikes kontuurides, millesse Heikki Leis kannab värvi mõne päeva jooksul. Autor loodab maalingu muude tööde hulgas lõpetada sel nädalal.