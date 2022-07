Margit Rüütelmann: prügi sortides ei teki seda rohkem

Esimesed omavalitsused katsetavad elanike valmidust biojäätmeid liigiti koguda. Proovitakse nii hea kui ka halvaga. Harjumus ja oskus on visa tekkima, sest see tundub inimestele arusaamatu, ebamugav. Üllatus on aga suur, kui selgub «klassikalise prügi» vähesus jäätmete liigiti kogumisel. Liigiti kogutud jäätmete ülevaade võib vähendada ka märgatavalt tarbimist ja mõjuda hästi rahakotile.

Kui jäätmeid liigiti koguda, tekib segaolmejäätmeid peaaegu olematu hulk. Proovige. Paberit ja pappi ei pea mahutama tavapärasesse prügikasti kraanikausi all: vanapaberi, paber- ja papp-pakendid saab panna hoopis rõdule, majapidamisruumi, mõnda sahtlisse või kappi. Ka pakendeid, sealhulgas klaaspakendeid, pole vaja suruda kraanikausi alla, needki võiksid leida koha mujal. Muide, segaolmeprügi prügikast saab enamasti nii kiiresti täis just seepärast, et sinna pannakse pakendid. Kui need aga eraldi koguda, ei jää segaolmekasti peaaegu mitte midagi.