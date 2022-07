Rihard Soidla: raskel ajal peab ühte hoidma

​Siinkohal tasub mainida, et see ei olnud muidugi universaalne. Maailma eri paigus koheldi LGBT+ inimesi erinevalt. Mõnedes nähti homoseksuaalsust kui mõne inimese kiiksu, teistes kui surmapattu koos vastava karistusega. Eestis oli homoseksuaalsus tsaariaegse Venemaa seaduste põhjal kriminaliseeritud aastani 1935, mil Eesti Vabariik võttis vastu uue kriminaalseadustiku. Kahjuks osutus see positiivne areng üürikeseks ja koos Nõukogude okupatsiooniga tuli tagasi ka homoseksuaalsuse represseerimine. Nii vangistati kõik inimesed, kes avalikult oma sookaaslaste vastu seksuaalset huvi tundsid või sellega võimudele vahele jäid.